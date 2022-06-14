Украина нуждается в еще большем количество тяжелого оружия, - Ермак
Следующая встреча министров обороны более 40 стран и военной базе Рамштайн должна поспособствовать увеличению поставок Украине тяжелого оружия и оперативному обучению украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
""Рамштайн-3 должен стать днем, когда желание поиска компромиссов с тем, кто выбирает насилие, сменится пониманием важности силы для достижения мира и построения нового мирового порядка", - отметил Ермак.
Он добавил, что нужно еще больше оружия и оперативное обучение украинских военных.
"Все остальное воспринимается врагом как слабость", - подчеркнул руководитель ОП.
Напомним, 23 мая министры обороны более 40 стран собрались на второе заседание по военной помощи Украине.
К встрече присоединились страны, которые не присутствовали на саммите в апреле: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово. В заседании приняли участие 44 министра обороны, в том числе Алексей Резников и его команда, а также представители ЕС и НАТО.