Украина нуждается в еще большем количество тяжелого оружия, - Ермак

Следующая встреча министров обороны более 40 стран и военной базе Рамштайн должна поспособствовать увеличению поставок Украине тяжелого оружия и оперативному обучению украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

""Рамштайн-3 должен стать днем, когда желание поиска компромиссов с тем, кто выбирает насилие, сменится пониманием важности силы для достижения мира и построения нового мирового порядка", - отметил Ермак.

Он добавил, что нужно еще больше оружия и оперативное обучение украинских военных.

"Все остальное воспринимается врагом как слабость", - подчеркнул руководитель ОП.