Украина направит Польше ноту из-за смерти украинца

Посольство Украины в ближайшие дни направит в Министерство иностранных дел Польши ноту относительно смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после его задержания полицейскими. Сейчас украинское посольство работает над нотой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом происшествии", - сообщил посол Украины в Польше Андрей Дешица.

При этом он добавил, что дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.