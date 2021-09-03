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Украина направит Польше ноту из-за смерти украинца

Автор: Валерия Полищук

Посольство Украины в ближайшие дни направит в Министерство иностранных дел Польши ноту относительно смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после его задержания полицейскими. Сейчас украинское посольство работает над нотой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом происшествии", - сообщил посол Украины в Польше Андрей Дешица.

При этом он добавил, что дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

Напомним, в июле в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. МИД Украины взял дело на контроль.

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