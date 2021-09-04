Украина направила Польше ноту с просьбой беспристрастно расследовать смерть украинца

Украина направила Польше ноту из-за смерти украинца после задержания полицейскими. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дешицу в Twitter.
"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", - написал он.
Ранее посол сообщал, что Украина будет просить беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом событии.
При этом он добавил, что дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.
Ранее сообщалось, что в Польше в июле этого года во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.
Полицейские вместе с работниками вытрезвителя били украинца и душили, хотя на видеозаписях видно, что он вел себя не агрессивно. Вследствие этого он умер.