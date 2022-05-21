Украина наладила канал экспорта зерновых в Литву по железной дороге

Пилотная перевозка грузов между Украиной и Литвой в обход Беларуси окупилась. Об этом заявил глава Литовских железных дорог Эгидиус Лазаускас. Дальнейшая частота рейсов будет определяться потребностью компаний в перевозках и конкуренцией с другими перевозчиками.

"Текущая цена – примерно 60 тысяч евро туда и обратно. Вопрос в том, сколько бы это стоило, если бы таких грузов было гораздо больше, и сработала экономия на масштабе. В любом случае пилотный транспорт из Украины окупился: извлекли много уроков и будут приняты решения, как улучшить эти услуги, потому что, на наш взгляд, есть очень хорошие перспективы", - заявил Лазаускас.

По его словам, в настоящее время планируется доставка составов с грузами в 1,5 тысячу тонн в Литву раз в неделю, поскольку Литовские железные дороги подписали пока несколько договоров на перевозку грузов из Украины.