Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом, - врач-инфекционист

Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом. И уже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

“То, что сейчас происходит - мы сейчас еще только в начале этого роста (заболевания коронавирусом, - ред.) все должны понимать, что уже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар. Все должны понимать, что если не будут этого (рекомендаций для защиты от коронавируса, - ред.) соблюдать, то останетесь просто на домашнем лечении”, - сказала она.

Врач отметила, что была сторонником дистанционного обучения, поскольку дети не будут соблюдать масочный режим.

"Все мы прекрасно понимаем, что ни с какими масками дети в школу ходить не будут. Это нереально. Это невозможно. Я вообще была сторонником непопулярного решения. Просто я понимала, что меня никто не поддержит и я это не озвучивала, потому что это эпидемиологи должны решать. Я вообще была за дистанционное обучение максимально", - отметила она.

Голубовская также заявила, что у них в клинике сейчас военное положение.

"Мы даже свои учебные комнаты отдали под больных. Люди работают круглосуточно, без выходных. Ни одного выходного ни у кого не было”, - подчеркнула она.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2430 новых случаев коронавируса, больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Львовской области, Тернопольской области.

Ранее Министерство образования разрешило школам продлевать летние каникулы из-за сложной эпидситуации.

Отметим, что , что обучение в школах "красной зоны" будет дистанционным.