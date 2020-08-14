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Украина находится на грани второй волны коронавируса, - президент

Киев, Пятница 14 августа 2020 15:45
Украина находится на грани второй волны коронавируса, - президент
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Зеленский обратился к главам облгосадминистраций

В Украине сегодня зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

Об этом он заявил на совещании, передает пресс-служба Офиса президента.

Он обратился к главам облгосадминистраций.

"Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещений массовых мероприятий", - сказал Зеленский.

Напомним, за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины коронавирус зафиксировали у 47 военных.

Как писало издание, Украину поделили на новые зоны карантина, решение приняла Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

РБК-Украина писало, что город Киев попал в "желтую зону" карантина.

Отметим, что ограничения будут действовать как минимум 14 дней.

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