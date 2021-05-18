Украина начнет диалог с Белым домом о получении COVID-вакцин от США

Он отметил, что Украина приветствует и поддерживает "американское лидерство в противодействии глобальным вызовам". При этом министр добавил, что Украина и до этого работала с США над темой получения дополнительных вакцин.

"Сейчас разговор становится еще более предметным. Вчера я поручил нашему послу в Вашингтоне обратиться в Белый дом, который координирует эту программу предоставления вакцин другим странам мира, для предметного обсуждения взаимодействия. Убежден, здесь у нас тоже все получится и это станет еще одним элементом укрепления наших двусторонних отношений с США", - заявил Кулеба.