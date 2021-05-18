ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина начнет диалог с Белым домом о получении COVID-вакцин от США

Новина українською →
Киев, Вторник 18 мая 2021 11:25
Украина начнет диалог с Белым домом о получении COVID-вакцин от США Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил начать диалог с Белым домом (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина планирует получить от США вакцину от коронавируса в рамках программы помощи нуждающимся странам со стороны американского государства. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил послу Украины в США начать диалог по данному вопросу с Белым домом.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга.

Он отметил, что Украина приветствует и поддерживает "американское лидерство в противодействии глобальным вызовам". При этом министр добавил, что Украина и до этого работала с США над темой получения дополнительных вакцин.

"Сейчас разговор становится еще более предметным. Вчера я поручил нашему послу в Вашингтоне обратиться в Белый дом, который координирует эту программу предоставления вакцин другим странам мира, для предметного обсуждения взаимодействия. Убежден, здесь у нас тоже все получится и это станет еще одним элементом укрепления наших двусторонних отношений с США", - заявил Кулеба.

Напомним, вчера Белый дом анонсировал выделение 80 млн доз вакцин от коронавируса нуждающимся странам.

По словам Байдена, США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран. Штаты хотят поставить больше вакцин, чем Россия и Китай.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба Вакцина от коронавируса
NEWS
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине