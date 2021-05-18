Украина начнет диалог с Белым домом о получении COVID-вакцин от США
Украина планирует получить от США вакцину от коронавируса в рамках программы помощи нуждающимся странам со стороны американского государства. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил послу Украины в США начать диалог по данному вопросу с Белым домом.
Об этом Кулеба заявил во время брифинга.
Он отметил, что Украина приветствует и поддерживает "американское лидерство в противодействии глобальным вызовам". При этом министр добавил, что Украина и до этого работала с США над темой получения дополнительных вакцин.
"Сейчас разговор становится еще более предметным. Вчера я поручил нашему послу в Вашингтоне обратиться в Белый дом, который координирует эту программу предоставления вакцин другим странам мира, для предметного обсуждения взаимодействия. Убежден, здесь у нас тоже все получится и это станет еще одним элементом укрепления наших двусторонних отношений с США", - заявил Кулеба.
Напомним, вчера Белый дом анонсировал выделение 80 млн доз вакцин от коронавируса нуждающимся странам.
По словам Байдена, США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран. Штаты хотят поставить больше вакцин, чем Россия и Китай.