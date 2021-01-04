Украина начинает мониторинг выбросов парниковых газов

В Украине с 1 января вступил в силу закон "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Это позволит начать мониторинг за выбросами парниковых газов на промышленных установках.

Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.

По его словам, данный закон является важной предпосылкой для осуществления мер по борьбе с изменением климата, основанных на опыте Евросоюза.

"Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Для ее внедрения необходимо создание порядка мониторинга по эмиссии парниковых газов и ведения отчетности. Действующий закон собственно и создает основы для существования системы МОИ (мониторинга, отчетности и верификации выбросов)", - сказал Мальованый.

Он добавил, что такая система позволит:

получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок;

обеспечить контроль за выбросами, иметь возможность их ограничивать;

внедрить обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок, из которых эти выбросы осуществляются.

Проверку данных в отчетах о выбросах будет осуществлять Госэкоинспекция.

"В течение 3 месяцев после подачи таких документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку. Во время такой проверки проверяется достоверность указанной в отчетах или планах", - уточнил глава инспекции.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является достижение углеродистой нейтральности.