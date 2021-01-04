ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина начинает мониторинг выбросов парниковых газов

Киев, Понедельник 04 января 2021 21:36
Украина начинает мониторинг выбросов парниковых газов
Фото: Андрей Мальованый (facebook.com/AndriyMalovany)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с 1 января вступил в силу закон "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Это позволит начать мониторинг за выбросами парниковых газов на промышленных установках.

Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.

По его словам, данный закон является важной предпосылкой для осуществления мер по борьбе с изменением климата, основанных на опыте Евросоюза.

"Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Для ее внедрения необходимо создание порядка мониторинга по эмиссии парниковых газов и ведения отчетности. Действующий закон собственно и создает основы для существования системы МОИ (мониторинга, отчетности и верификации выбросов)", - сказал Мальованый.

Он добавил, что такая система позволит:

  • получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок;
  • обеспечить контроль за выбросами, иметь возможность их ограничивать;
  • внедрить обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок, из которых эти выбросы осуществляются.

Проверку данных в отчетах о выбросах будет осуществлять Госэкоинспекция.

"В течение 3 месяцев после подачи таких документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку. Во время такой проверки проверяется достоверность указанной в отчетах или планах", - уточнил глава инспекции.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является достижение углеродистой нейтральности.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Госэкоинспекциягазклимат

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь