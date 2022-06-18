Украина начала готовиться к войне заранее. Данилов опроверг обвинения Байдена

"Все, что говорили американцы по поводу войны, не было для нас неожиданностью. Готовиться к войне мы начали заранее. Мы поняли, что нужно максимально убирать влияние РФ. Представьте себе, если бы до 24 февраля все эти медийные гауляйтеры, вопящие из пропагандистских каналов, были в эфире нашего телевидения. Представьте, что Медведчук не дома с браслетом на ноге сидит, а продолжает работать со своей агентурой. Представьте, что мы не уделяем внимания нашей киберзащите и связи. И 25 февраля ни у кого нет телевидения, радиовещания, вы не можете позвонить… Мы полтора года готовились, чтобы все коммуникации были защищены. Во время войны это вопрос номер один", - сказал он.

По словам Данилова, сообщать о готовящейся войне заранее было нельзя.

"Мы должны были в ноябре выйти и сказать: у нас будет война, РФ создаст здесь концлагеря? Вы представляете себе уровень паники, который мог подняться? Но мы дали четкий ответ, чтобы наша страна была готова к войне", - добавил он.

При этом, по словам секретаря СНБО руководство Украины "очень хотело, чтобы беларусы нас не предали и с их территории не шли бы российские войска", но этого не случилось.

22 февраля Резников общался с министром обороны Беларуси, и тот уверял: даже не думайте, у нас просто учения. 23 февраля наш главный пограничник генерал Дейнеко общался с главным пограничником Беларуси, тот говорил: Сергей Васильевич, даже не думайте". Через неделю у нас были учения на границе, беларусы прислали наблюдателя. Вот это для нас было неприятно, когда со стороны Беларуси шли войска, - рассказал Данилов.