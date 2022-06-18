Украина начала готовиться к войне заранее. Данилов опроверг обвинения Байдена
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что готовиться к войне в Украине начали заранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью LIGA.net.
"Все, что говорили американцы по поводу войны, не было для нас неожиданностью. Готовиться к войне мы начали заранее. Мы поняли, что нужно максимально убирать влияние РФ. Представьте себе, если бы до 24 февраля все эти медийные гауляйтеры, вопящие из пропагандистских каналов, были в эфире нашего телевидения. Представьте, что Медведчук не дома с браслетом на ноге сидит, а продолжает работать со своей агентурой. Представьте, что мы не уделяем внимания нашей киберзащите и связи. И 25 февраля ни у кого нет телевидения, радиовещания, вы не можете позвонить… Мы полтора года готовились, чтобы все коммуникации были защищены. Во время войны это вопрос номер один", - сказал он.
По словам Данилова, сообщать о готовящейся войне заранее было нельзя.
"Мы должны были в ноябре выйти и сказать: у нас будет война, РФ создаст здесь концлагеря? Вы представляете себе уровень паники, который мог подняться? Но мы дали четкий ответ, чтобы наша страна была готова к войне", - добавил он.
При этом, по словам секретаря СНБО руководство Украины "очень хотело, чтобы беларусы нас не предали и с их территории не шли бы российские войска", но этого не случилось.
22 февраля Резников общался с министром обороны Беларуси, и тот уверял: даже не думайте, у нас просто учения. 23 февраля наш главный пограничник генерал Дейнеко общался с главным пограничником Беларуси, тот говорил: Сергей Васильевич, даже не думайте". Через неделю у нас были учения на границе, беларусы прислали наблюдателя. Вот это для нас было неприятно, когда со стороны Беларуси шли войска, - рассказал Данилов.
Как сообщалось, ранее агентство Bloomberg опубликовало материал с заявлением президента США Джо Байдена. Он утверждает, что якобы президент Украины Владимир Зеленский не обращал внимания на предупреждение о том, что Россия вторгнется в Украину в феврале.
Напомним, на эту ситуацию отреагировал представитель Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что власти Украины знали обо всех сценариях, которые разрабатывала РФ.
Также посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что история с заявлением президента США Джо Байдена о реакции украинского лидера Владимира Зеленского на предупреждение об угрозе войны не заслуживает того, чтобы быть новостью.
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