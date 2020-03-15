Украина и мир борются с коронавирусом: что известно на 15 марта

Для предотвращения распространения коронавируса ряд государств прекращают пассажирское ж/д сообщение с Украиной и другими странами, а также закрывают свои границы для иностранцев. Кроме того, фиксируются новые случаи заражения COVID-19. Все подробности о том, что происходит в Украине и мире 15 марта - в материале РБК-Украина.

Норвегия будет высылать иностранцев без вида на жительство

Правительство Норвегии приняло решение высылать из страны всех иностранцев, которые не имеют вида на жительство. Такие меры предпринимаются "из соображений общественной безопасности".

Минздрав рекомендует ограничить работу заведений питания

В связи с угрозой распространения коронавируса Минздрав рекомендует ограничить в Украине работу заведений общественного питания. Глава ведомства Илья Емец заявил о том, что нужно действовать на опережение.

"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом", - заявил он.

Остановка международного ж/д сообщения

В ночь с 16 на 17 марта Украина приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение. Ограничения будут действовать до конца карантина или же до соответствующего распоряжения Кабмина. Глава Мининфраструктуры уточнил, что речь идет о пассажирских поездах. Грузоперевозки, по его словам, продолжаются в штатном режиме.

Кроме того, ж/д сообщение с Украиной и Молдовой приостанавливают Россия и Беларусь. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Авиасообщение

С 17 марта Австрия прекращает авиасообщение с Украиной, Нидерландами, Британией и Россией и запрещает въезд гражданам этих стран в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Новые подозрения на коронавирус в Украине

Как сообщили в Минздраве, в Украине проверяют новые сообщения о подозрении заражения коронавирусом. Случаи с подозрением были зафиксированы в:

Черновицкой области (8 подозрений),

Ровенской области (3 подозрения),

Донецкая область (2 подозрения),

Черкасской области (1 подозрение),

Волынской области (1 подозрение),

Киевской области (1 подозрение)

Тернопольской области (1 подозрение).

Новые случаи заражения в мире

Первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Узбекистане, Республике Конго и Центральной Африканской Республике.

В США количество зараженных достигло 2726 человек, а 51 человек скончался из-за COVID-19. Американский президент Дональд Трамп прошел тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

Кроме того, коронавирус диагностирован у жены премьер-министра Испании Бегоньи Гомес. Пара сейчас находится в резиденции и следует превентивным мерам.

Украинские туристы в Египте и Хорватии

В Египетских курортах Шарм-эль-Шейхе и Хургаде из-за вспышки коронавируса украинских туристов поместили на карантин. Они отдыхали в отелях Reef Oasis Beach Resort и Sentido Reef Oasis Senses Resort. Если у них не обнаружат COVID-19, то украинцы смогут вернуться домой.

В то же время, из Хорватии эвакуировали три группы украинских туристов. Одна из них - дети, которые принимали участие в международных соревнованиях.