Украина меняет пропускной режим на границе из-за ситуации с COVID-19

Кабинет министров Украины вводит другой пропускной режим на границе из-за антирекордов по ситуации с коронавирусом. В то же время ослабляются ограничения, связанные с внутренним туризмом.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранений Максим Степанов.

По его словам, изменения в постановление 392, которое регламентирует карантинные ограничения, необходимы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

"С одной стороны… те изменения которые мы предлагаем, мы предлагаем другой пропускной режим через КПВВ. С другой стороны, мы разрешаем экскурсионное обслуживание групп - не более 10 человек с целью обеспечения внутреннего туризма. Еще есть некоторые вещи по ослаблению. Мы понимали, что после ослабления карантина заболеваемость вырастет. Но не так же, что мы второй день подряд бьем рекорды", - добавил Степанов.

Отметим, решение было принять без обсуждения, самого постановления в открытом доступе нет. Поэтому детали конкретно этого документа пока неизвестны.

Напомним, ранее стало известно, что с 15 июня украинские аэропорты открываются для международных рейсов, а Кабинет министров определил перечень стран, чьи граждане смогут летать в Украину с середины месяца.

До этого Степанов заявлял, что иностранцы в украинских аэропортах буду проходить тестирование на коронавирус, а также их обяжут иметь при себе медицинский страховой полис.