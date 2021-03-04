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Украина в марте ожидает получить более 2 млн доз вакцин от коронавируса, - Шмыгаль

Автор: Игорь Литвиненко

Украина до конца марта ожидает поставки более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса. Это поставки препаратов по глобальной инициативе COVAX и по контрактам с производителями вакцин.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Всего в первом-втором квартале правительство ожидает поставки более 9 млн доз вакцин.

"До конца марта ожидаемо имеем контракты подписаны и ждем 117 тысяч доз Pfizer от COVAX. Плюс еще 500 тысяч доз от глобальной инициативы COVAX - это AstraZeneca. И отдельно от Serum Institute AstraZeneca еще 1,5 млн - это контракт который заключен", - заявил премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Минздрав рассчитывает в апреле закупить вакцину от коронавируса у Европейского союза.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Sinovac должен поставить вакцину до 6 марта, но сроки могут сместиться.

Отметим, в Украине вакцинация от коронавируса стартовала на прошлой неделе индийским препаратом Covishield от Serum Institute. За это время привили почти 10 тысяч человек.

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Новости Украины Денис Шмыгальвакцина от коронавируса
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