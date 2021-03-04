Украина в марте ожидает получить более 2 млн доз вакцин от коронавируса, - Шмыгаль

Украина до конца марта ожидает поставки более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса. Это поставки препаратов по глобальной инициативе COVAX и по контрактам с производителями вакцин.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Всего в первом-втором квартале правительство ожидает поставки более 9 млн доз вакцин.
"До конца марта ожидаемо имеем контракты подписаны и ждем 117 тысяч доз Pfizer от COVAX. Плюс еще 500 тысяч доз от глобальной инициативы COVAX - это AstraZeneca. И отдельно от Serum Institute AstraZeneca еще 1,5 млн - это контракт который заключен", - заявил премьер.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Минздрав рассчитывает в апреле закупить вакцину от коронавируса у Европейского союза.
Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Sinovac должен поставить вакцину до 6 марта, но сроки могут сместиться.
Отметим, в Украине вакцинация от коронавируса стартовала на прошлой неделе индийским препаратом Covishield от Serum Institute. За это время привили почти 10 тысяч человек.