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Украина и Мальта договариваются о взаимном признании свидетельства COVID-вакцинации

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 18 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных и европейских дел Мальты Эваристом Бартоло. В ходе беседы они обсудили взаимное признание свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба поднял вопрос заключения соглашения о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 для упрощения условий поездок украинских граждан на Мальту", - говорится в сообщении.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили шаги с целью активизации политического диалога Украины и Мальты, оживление взаимодействия бизнеса и усиления сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Напомним, украинское свидетельство вакцинации от коронавируса уже признала Венгрия.

Воспользоваться свидетельством о вакцинации украинцы могут и для путешествия в Молдову.

Кроме того, Украина договаривается с Хорватией о признании свидетельства COVID-вакцинации.

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туризмДмитрий КулебаМальта