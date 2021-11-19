Украина купила вакцину от фиктивной эпидемии. Подозревают бывших чиновников

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сговорились с представителями частного общества, занимающегося поставками вакцин, разработали и реализовали противоправную схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура.

Согласно материалам следствия, закупленная за государственный счет вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не могла быть использована и не использовалась для вакцинации и теперь подлежит утилизации.

Эксперты пришли к выводу, что размер ущерба, нанесенного госбюджету Украины в результате перечисления денежных средств в пользу поставщика вакцины составляет около 30 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании экс-чиновнику меры пресечения.

Также в рамках дела правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.