UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина и Израиль обсуждают взаимное признание паспортов вакцинации: возникла трудность

Автор: Роман Тверденко

Украина и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов или паспортов вакцинации. Но есть затруднение с израильской стороны.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала "Украина 24".

Он рассказал, что сегодня, 8 марта, как раз прошло обсуждение этой ситуации. И отметил, что Израиль не готов признавать вакцинацию препаратом AstraZeneca Covishield, который применяют в Украине.

"Мы над этим вопросом работаем совместно, и будем принимать в ближайшее время решение. В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины - Pfizer i Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - сказал Корнийчук.

Напомним, сегодня в Израиле прививку от коронавируса получил 5-миллионный пациент. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассчитывает к концу месяца дать первую дозу миллиону израильтян, которые еще не привиты.

Также сообщалось, что Израиль разрешил въезд для иностранцев. РБК-Украина писало о правилах и условиях, которые необходимо соблюдать, чтобы попасть в эту страну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкраинаИзраильвакцина от коронавируса
Читайте также
В Израиле дозу COVID-вакцины получили уже 5 миллионов человек
Прогноз погоды