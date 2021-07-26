Украина и Израиль обсудили взаимное признание COVID-сертификатов

"26 июля 2021 при содействии Посольства Украины состоялась онлайн встреча представителей министерств и ведомств Украины и Израиля (технических команд), задействованных в мероприятиях по внедрению "Ковидних сертификатов" для путешествий за границу", - говорится в сообщении украинской дипмиссии.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обменялись информацией о состоянии обработки COVID-сертификатов, в частности приведение их содержания в соответствие с правилами обеих стран и нормами ВОЗ.

Во время встречи посол Украины Евгений Корнийчук отметил необходимость скорейшего и безусловного подписания межправительственного соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19. По его словам, это позволит, в частности, организовать безопасное посещение Украины израильскими паломниками во время празднования еврейского Нового года Рош ха Шана.

"Проект указанного соглашения еще в мае был передан израильской стороной на согласование и фактически полностью проработан", - подчеркнул посол.