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Украина и Израиль обсудили взаимное признание COVID-сертификатов

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Тель-Авив, Понедельник 26 июля 2021 22:12
Украина и Израиль обсудили взаимное признание COVID-сертификатов Фото: Украина и Израиль обсудили признание свидетельств о вакцинации от коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представители правительств Украины и Израиля обсудили взаимное признание свидетельств о вакцинации от COVID-19. Стороны обменялись информацией о состоянии их обработки, в частности приведение содержания сертификатов требованиям обеих стран и нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Израиле.

"26 июля 2021 при содействии Посольства Украины состоялась онлайн встреча представителей министерств и ведомств Украины и Израиля (технических команд), задействованных в мероприятиях по внедрению "Ковидних сертификатов" для путешествий за границу", - говорится в сообщении украинской дипмиссии.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обменялись информацией о состоянии обработки COVID-сертификатов, в частности приведение их содержания в соответствие с правилами обеих стран и нормами ВОЗ.

Во время встречи посол Украины Евгений Корнийчук отметил необходимость скорейшего и безусловного подписания межправительственного соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19. По его словам, это позволит, в частности, организовать безопасное посещение Украины израильскими паломниками во время празднования еврейского Нового года Рош ха Шана.

"Проект указанного соглашения еще в мае был передан израильской стороной на согласование и фактически полностью проработан", - подчеркнул посол.

Напомним, ранее правительство Израиля приняло решение вернуть COVID-пропуска для посещения мероприятий при участии более 100 человек.

Отметим, израильтянам уже запрещено путешествовать в Россию, Мексику, Южную Африку, Индию, Аргентину, Бразилию, Беларусь, Узбекистан, Испанию и Киргизию из-за высокого уровня заболеваемости на COVID в этих странах. Нарушителей этого запрета будут штрафовать.

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