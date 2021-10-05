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Украина и Израиль хотят в ближайшее время взаимно признать COVID-сертификаты

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Вторник 05 октября 2021 19:12
Украина и Израиль хотят в ближайшее время взаимно признать COVID-сертификаты Фото: президенты Израиля и Украины Ицхак Герцог и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президенты Украины и Израиля Владимир Зеленский и Ицхак Герцог заявили о важности координации усилий для преодоления пандемии коронавируса. При этом они подчеркнули, что два государства планируют взаимно признать сертификаты о вакцинации в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Президенты Украины и Израиля также отметили важность координации усилий для преодоления пандемии коронавируса COVID-19, в том числе, путем взаимного признания ближайшее время сертификатов о вакцинации, и поздравили двустороннее сотрудничество в этой сфере", - говорится в сообщении.

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