Украина и Израиль хотят в ближайшее время взаимно признать COVID-сертификаты
Фото: президенты Израиля и Украины Ицхак Герцог и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президенты Украины и Израиля Владимир Зеленский и Ицхак Герцог заявили о важности координации усилий для преодоления пандемии коронавируса. При этом они подчеркнули, что два государства планируют взаимно признать сертификаты о вакцинации в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Президенты Украины и Израиля также отметили важность координации усилий для преодоления пандемии коронавируса COVID-19, в том числе, путем взаимного признания ближайшее время сертификатов о вакцинации, и поздравили двустороннее сотрудничество в этой сфере", - говорится в сообщении.