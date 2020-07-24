Украина изменила критерии для государств со значительным уровнем COVID-19

При возвращении из этих государств необходима самоизоляция
Украина изменила критерии, по которым страны делятся на "красные" и "зеленые" по уровню распространения коронавируса. При прибытии из "зеленых" стран граждане освобождаются от обязательной самоизоляции.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров о продлении карантина.
Отныне государством со значительным распространением COVID-19 будет считаться такая страна, в которой присутствует хоть один из этих признаков:
Перечень государств со значительным распространением COVID-19 будет формироваться и будет пересматриваться каждые 7 дней Министерством здравоохранения України.
Если лицо прибывает в Украину из страны "красной" зоны, то оно должно пройти двухнедельную самоизоляцию или обсервацию. Однако, если лицо при пересечении границы пройдет проверку на COVID-19, то его самоизоляция прекратится после получения отрицательного результата.
Отметим, ранее в "красный список" попадали страны, в которых показатель заболеваемости на COVID-19 на 100 тысяч населения составлял более 55 случаев.
Напомним, после последнего обновления, список "безопасных" пополнился 9 странами; в "зеленый" список попали Болгария, Мальдивы и ОАЭ.