Украина инфицирована страхом. Майдан: 6 лет без правды - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Как встречают украинцев, эвакуированных из Китая?
Что мы знаем о событиях Майдана 6 лет спустя?
Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
МИХАИЛ СААКАШВИЛИ, президент Грузии (2004 - 2013);
ЕЛЕНА ЛУКАШ, Министр юстиции Украины (2013 - 2014);
СЕРГЕЙ ГОРБАТЮК Начальник управления специальных расследований ГПУ (2014 - 2019);
АЛЕКСАНДР ГОРОШИНСКИЙ, Адвокат бойцов спецподразделения "Беркут";
АЛЕКСЕЙ МОЧАНОВ, Волонтер;
ЕЛЕНА КАМАНГАР, Мама Ивана Теплюка, солдата срочной службы внутренних войск Украины;
ЕКАТЕРИНА КУВИТА, Координатор "Автомайдан-Киев";
МИХАИЛ ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Командир первой роты оперативного полка "Беркут";
ЮРИЙ Бутусов, Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ, народный депутат, "Европейская солидарность".
Они говорят, а решает народ.