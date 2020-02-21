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Украина инфицирована страхом. Майдан: 6 лет без правды - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     21.02.2020 - 11:09


Как встречают украинцев, эвакуированных из Китая?

Что мы знаем о событиях Майдана 6 лет спустя?

Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

МИХАИЛ СААКАШВИЛИ, президент Грузии (2004 - 2013);

ЕЛЕНА ЛУКАШ, Министр юстиции Украины (2013 - 2014);

СЕРГЕЙ ГОРБАТЮК Начальник управления специальных расследований ГПУ (2014 - 2019);

АЛЕКСАНДР ГОРОШИНСКИЙ, Адвокат бойцов спецподразделения "Беркут";

АЛЕКСЕЙ МОЧАНОВ, Волонтер;

ЕЛЕНА КАМАНГАР, Мама Ивана Теплюка, солдата срочной службы внутренних войск Украины;

ЕКАТЕРИНА КУВИТА, Координатор "Автомайдан-Киев";

МИХАИЛ ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Командир первой роты оперативного полка "Беркут";

ЮРИЙ Бутусов, Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";


ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ, народный депутат, "Европейская солидарность".


Они говорят, а решает народ.

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