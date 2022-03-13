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Украина имеет самую большую в истории поддержку в мире, - Зеленский

Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский рассказал о наибольшей поддержке Украины миром за всю историю нашей страны, в то время как к России сейчас отношение хуже, чем к КНДР.

Об этом 13 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы Украинского государства.

Президент напомнил о масштабных митингах и акциях в разных странах мира в поддержку Украины и против российской военной агрессии. Также обращение Зеленского о ситуации уже услышали многие миллионы.

"Мы имеет сейчас самую большую в истории Украины поддержку миром наших устремлений, нашей независимости. Можно взять опросы общественного мнения в любой стране мира, и увидим, что Украины - в лидерах тех, кому симпатизируют, кого поддерживают. А Россия не просто среди врагов. Она большее зло, чем Северная Корея...

И я благодарен за поддержку, за понимание нашей борьбы. Мы объедены одной мечтой - жить свободно на Земле, на своей земле. И имеем право на безопасное небо, так же как и на безопасную землю", - отметил Зеленский.

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