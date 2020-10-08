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Украина имеет мощности для производства вакцины от COVID-19, - Зеленский

Лондон, Четверг 08 октября 2020 16:44
Украина имеет мощности для производства вакцины от COVID-19, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина имеет достаточно мощностей для массового производства вакцины от коронавируса COVID-19. На сегодня Киев ждет, когда такая вакцина появится.

Об этом на встрече с премьером Британии Борисом Джонсоном заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию на Донбассе, а также подчеркнули важность совместных действий в преодолении последствий пандемии COVID-19 и глобального экономического кризиса.

"Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет мощности для массового производства и ожидает изготовления вакцины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны обсудили поставки сельскохозяйственной продукции в Британию, развитие торговых отношение и повышение товарооборота. Кроме того, Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину.

Напомним, ранее Зеленский предложил правительству заложить в бюджет-2021 деньги на создание биолаборатории по разработке вакцин.

Он также заявлял, что в Украине готовятся до 5 лекарственных препаратов от COVID-19.

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