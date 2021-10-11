UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина хочет начать стратегический диалог с ЕС в сфере энергетики, - Шмыгаль

Автор: Мария Кучерявец

Украина рассчитывает на создание стратегического диалога с ЕС в сфере энергетики. Это позволит избежать "энергетического шантажа" со стороны РФ на разных уровнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время форума "Интеграция Украины в ENTSO-E".

"Сейчас мы это видим на примере газового шантажа относительно ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Именно поэтому мы предложим нашим европейским партнерам начать стратегический энергетический диалог высокого уровня с привлечением государств-членов ЕС между Украиной и ЕС", - заявил Шмыгаль.

По его словам, Украине совместно с ЕС необходимо выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы.

То есть то, которое бы охватывало не только вопросы транспортировки газа, но и синхронизацию украинских электросетей, производство возобновляемых источников энергии, в частности, зеленого водорода.

"Синхронизация Украины с ENTSO-E сыграет ключевую роль в энергетической безопасности и безопасности поставок для Центральной и Восточной Европы. Именно поэтому важно придерживаться графика синхронизации сетей и завершить ее к 2023 году, а возможно и с опережением графика", - добавил Шмыгаль.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаСлужба безопасности Украины