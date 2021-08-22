UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина и Грузия взаимно признали COVID-сертификаты

Автор: Валерия Полищук

Украина и Грузия завершили взаимное признание COVID-сертификатов о вакцинации. Они позволят облегчить передвижение граждан между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Напомним, 19 августа ЕС принял решение о признании украинских COVID-сертификатов в приложении "Дія".

Кроме того, в Минцифры объяснили, для чего украинцам два COVID-сертификата и чем они отличаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГрузия