Украина и Грузия взаимно признали COVID-сертификаты

Украина и Грузия завершили взаимное признание COVID-сертификатов о вакцинации. Они позволят облегчить передвижение граждан между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Напомним, 19 августа ЕС принял решение о признании украинских COVID-сертификатов в приложении "Дія".
Кроме того, в Минцифры объяснили, для чего украинцам два COVID-сертификата и чем они отличаются.