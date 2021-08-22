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Украина и Грузия взаимно признали COVID-сертификаты

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Воскресенье 22 августа 2021 18:50
Украина и Грузия взаимно признали COVID-сертификаты Фото: премьер Грузии Ираклий Гарибашвили (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Грузия завершили взаимное признание COVID-сертификатов о вакцинации. Они позволят облегчить передвижение граждан между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Напомним, 19 августа ЕС принял решение о признании украинских COVID-сертификатов в приложении "Дія".

Кроме того, в Минцифры объяснили, для чего украинцам два COVID-сертификата и чем они отличаются.

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