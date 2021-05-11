Украина готова ввести любую модель паспорта вакцинации для поездок в ЕС

"Мы готовы ввести любую из моделей паспорта вакцинации, которая возможна в Европе, - цифровую с QR-кодом, формализованную справку о вакцинации международного стандарта, которая на сегодня действует во всем мире", - заявил Шмыгаль.

По словам премьера, все люди, привитые от COVID, зарегистрированы в электронной системе eHealth.

"Поэтому, технологически это не сложно, чтобы всем вакцинированным лицам выдать паспорт вакцинации, который будет утвержден в любой международной форме", - отметил он.

При этом Шмыгаль не считает целесообразным вести переговоры об открытии границ с отдельными странами.

"Весь мир сегодня говорит об унификации и о недискриминации. Невозможно, чтобы две страны договорились, а все остальные остались где-то за бортом", - добавил премьер.