Украина готова к сотрудничеству по производству вакцины от COVID-19, - Зеленский

Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины от коронавируса. При этом изучается возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает пресс-служба Офиса президента.

"Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", - сказал он.

Также президент поблагодарил фон дер Ляйен за достигнутую договоренность о предоставлении Украине доз вакцины, когда она будет изготовлена.

Напомним, 27 августа Еврокомиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от COVID-19.

Кроме того, Еврокомиссия предварительно договорилась о покупке будущей вакцины от COVID-19 с компанией CureVac.

Ранее сообщалось, что после появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.