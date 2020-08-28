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Украина готова к сотрудничеству по производству вакцины от COVID-19, - Зеленский

Автор: РБК-Украина

Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины от коронавируса. При этом изучается возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает пресс-служба Офиса президента.

"Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", - сказал он.

Также президент поблагодарил фон дер Ляйен за достигнутую договоренность о предоставлении Украине доз вакцины, когда она будет изготовлена.

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Напомним, 27 августа Еврокомиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от COVID-19.

Кроме того, Еврокомиссия предварительно договорилась о покупке будущей вакцины от COVID-19 с компанией CureVac.

Ранее сообщалось, что после появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.

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Новости Украины КоронавирусВакцинаЕврокомиссияВладимир Зеленский