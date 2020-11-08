Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за COVID-19

Украина может организовать гуманитарные лагеря на админгранице с оккупированным Крымом из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В частности, админграницу могут оборудовать аптечными киосками.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио Свобода.

По его словам, сейчас Украина в упрощенном режиме принимает гуманитарные грузы от гуманитарных организаций

"Безусловно, мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, возле наших КПВВ (на админгранице Крыма - ред.) и оборудовать, в том числе, аптечными киосками. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы потом могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей", - сказал Резников.

Ранее РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Причиной вспышки COVID-19 стал курортный сезон.

Напомним, ранее у Зеленского заявили о гуманитарном кризисе в Крыму из-за COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Севастополе не хватает коек для пациентов с COVID-19.