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Украина и Франция проведут консультации о признании COVID-сертификатов

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дриана. В ходе беседы стороны договорились провести консультации о взаимном признании COVID-сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Во время разговора Кулеба поднял вопрос о признании Францией украинских свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Главы внешнеполитических ведомств договорились, что в ближайшее время состоятся украинские-французские консультации по данной теме.

Напомним, в середине июня ЕС снял ограничения на внутренние поездки при наличии COVID-сертификата.

А Германия уже открыла границы для граждан Украины, которые получили прививки определенными вакцинами от COVID.

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ФранцияДмитрий КулебасертификатыCOVID-19