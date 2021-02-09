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Украина может ежемесячно делать более 10 млн вакцинаций от COVID. Названо условие

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 17:33
Украина может ежемесячно делать более 10 млн вакцинаций от COVID. Названо условие Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина ежемесячно сможет делать до 5 млн вакцинаций от COVID. А при необходимости это количество может превысить 10 млн.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на первом этапе вакцинации в Украине будет 375 мобильных бригад, но в дальнейшем это число увеличат до 600. Также будет боле 4 000 прививочных пунктов.

"Совместно мобильные бригады и пункты вакцинации могут проводить около 4,5-5 млн вакцинаций в месяц… В случае крайней необходимости мы можем подключить 11 тысяч кабинетов прививок… что позволит увеличить мощности еще на 5-7 млн вакцинаций в месяц", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине обеспечат доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года. Вакцинация при этом будет бесплатной.

Также сообщалось, что Pfizer на этой неделе подаст документы на регистрацию вакцины в Украине.

"Буквально в четверг мы ожидаем на подачу первых документов на регистрацию вакцины в Украине. Это вакцина Pfizer", - отметил Ляшко.

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