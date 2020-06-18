Украина все еще находится на плато по случаям коронавируса, - Минздрав

Украина продолжает находиться на определенном плато по случаям заражения коронавирусом. При этом последние дни в стране фиксируют антирекорды по заболеваемости и смертям от COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так он ответил на вопрос относительно того, когда в Украине можно ожидать пика заболеваемости коронавирусом в связи с новыми вспышками.

"Украина находится на определенном плато. Мы все сознательно принимали решение, смягчая карантин, сдерживать случаи коронавирусной болезни не имея тенденции к снижению. Мы понимали, что во время смягчения будет происходить стабильная регистрация случаев от 300 до 500. Сейчас мы видим за последнюю неделю рост до 800 в сутки. Это ряд факторов, на которые мы хотим повлиять. Один из этих факторов - не создание условий для соблюдения санитарных норм людьми в транспорте, общественных зданиях и других учреждениях", - сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас начата проверка соблюдения всех карантинных мероприятий.

Отметим, за последние дни в Украине зафиксированы уже три антирекорда в связи с коронавирусом. Так, два антирекорда было выявлено за 16 июня - по количеству заболевших (758) и летальных случаев (31). За вчера, 17 июня, в стране выявили 829 новых заболеваний COVID-19.

В общем в Украине болеют уже более 34 тысяч человек. Из них 966 умерли, 15 447 - вылечились. При этом стабильно более 500 новых случаев заболевания стали фиксировать начиная с 10 июня, когда стартовал очередной этап ослабления карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что в случае ухудшения ситуации в некоторых областях Украины могут ужесточить карантин начиная с 22 июня.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения просчитало более 80 сценариев развития событий эпидемии коронавируса в стране.

Отметим, 17 июня Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.