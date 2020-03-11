Украина и ЕС договорились о координации усилий по противодействию коронавирусу

Украина и Европейский союз договорились о координации усилий по противодействию распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как сообщается, в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента ЕС Янез Ленарчич договорились о координации действий Украины и ЕС для повышения безопасности граждан в условиях распространения коронавирус в мире.

Глава МИД Украины проинформировал Еврокомиссара о введении в Украине защитных мер в школах, ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие более 200 человек, проведения спортивных мероприятий только с разрешения международных организаций и без зрителей, запрет до 1 июня экспорта товаров противоэпидемиологического назначения, выделение дополнительного финансирования на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва, иные защитные меры на границе.

"Правительство осознает негативное влияние этих ограничений на экономику, бизнес, социальную сферу, но безопасность граждан находится в безусловном приоритете", - отметил Кулеба.

В свою очередь, Еврокомиссар положительно оценил эти шаги правительства Украины, которые он назвал "решительными". Янез Ленарчич и Дмитрий Кулеба согласились, что лучше сразу принять более жесткие меры, чем сделать недостаточно шагов для гарантирования безопасности граждан.

Также стороны договорились, что Европейский центр предупреждения и контроля заболеваний и правительство Украины установят постоянный рабочий контакт для координации усилий по противодействию распространению коронавирус. Кулеба также передал Янезу Ленарчичу список украинских потребностей для борьбы с коронавирусом, по которым ЕС может оказать поддержку Украине.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

Кроме того, МИД Украины создало оперативный штаб для координации работы ведомства, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты граждан Украины за границей в условиях распространения коронавируса.