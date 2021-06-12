Украина достигла компромисса с УЕФА по форме сборной на Евро, открываются новые центры вакцинации от COVID-19: новости за 11 июня

Украине удалось достичь компромисса с УЕФА относительно формы национальной сборной на Евро-2020, курс доллара ускорил падение на межбанке, на выходных в Украине будут работать более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 11 июня, - в материале РБК-Украина

Лозунг будет за картой. Украина достигла компромисса с УЕФА по форме сборной на Евро

Украине удалось достичь компромисса с УЕФА относительно формы национальной сборной на Евро-2020. Речь идет о форме с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям Слава!", которая вызвала критику со стороны Москвы. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

Как заявил Павелко, в ходе переговоров с УЕФА было решено, что на период проведения матчей Евро до ранее утвержденного дизайна формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. "Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что оно станет настоящим оберегом для наших ребят", - рассказал он.

Также исполком УАФ утвердил футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!".

В Украине завершили расследование о госизмене Аксенова, Константинова и Поклонской

Украина завершила расследование относительно оккупации Крыма и государственной измены, совершенной восемью бывшими высокопоставленными чиновниками Автономной Республики Крым. В деле фигурирует так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Бывшим высокопоставленным чиновникам автономии инкриминируют совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственной измене и создании преступной организации.

Правила вакцинации в киевском МВЦ изменили: как записаться на прививку

С этих выходных изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ). Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

Всего 12-13 июня в 15 областях Украины и в Киеве будут работать более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19.

В ЕС окончательно утвердили COVID-сертификат. Будут ли получать его украинцы

Совет Европейского союза окончательно утвердил регламенты о внедрении COVID-сертификатов в ЕС. Совет единогласно проголосовал за них на своем заседании в Люксембурге 11 июня. Указано, что окончательно ковидные сертификаты войдут в обращение 1 июля.

Также в Евросоюзе одобрили свободное перемещение граждан между странами блока. Это возможно в случае полной вакцинации от коронавируса как минимум за 14 дней до поездки.

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине на 150 млн долларов

Президент Владимир Зеленский объявил о том, что Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине. На помощь Украине американский оборонный департамент предусмотрел 150 млн долларов.

Напомним, в начале июня в Киеве находилась делегация американских сенаторов. Во время этого визита Украина передала США запрос о новой военной помощи.

У Зеленского назвали самые дружественные к Украине государства: список

Офис президента Украины назвал самые дружественные к стране государства. Их в интервью "Европейской правде" назвал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

По его словам, у Украины есть ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества. Это такие страны:

США,

Канада,

Турция,

Литва,

Польша,

все балтийские страны.

Курс доллара ускорил падение на межбанке. Приближается к отметке 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек - до 27,04 гривен за доллар, в покупке - до 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 27 копеек - 32,76 гривен за евро.

Италия уверенно победила Турцию в матче-открытии Евро-2020

Италия доминировала в первом матче чемпионата Европы. И заслуженно обыграла на своем поле Турцию.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Грозовые дожди и жара: синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

Синоптики Украинского Гидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные. Ожидаются дожди и грозы во всех областях и высокая температура воздуха.