Украина не должна превратиться в форпост России. Кулеба призвал партнеров продолжить поддержку

Европа должна всячески помочь Украине в войне с Россией, потому что от этого напрямую зависит ее будущее. Тем более что Украина не просит привлекать военных других стран и сама защищает свою землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы во время пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"От того, остановлены ли мы Путина здесь в Украине, сможет ли он победить и превратить Украину в форпост для дальнейшего наступления на Европу, зависит будущее Европы. И Украина делает очень честно. Мы не втягиваем, мы не просим прислать сюда своих солдат воевать за нас. Мы проливаем свою кровь за нашу землю. Но и за будущее экономическое процветание Европы", - сказал он.

И потому, по его словам, Украина ожидает, что Европа продолжит оказывать всю необходимую поддержку - в виде оружия, санкций, экономической поддержки.