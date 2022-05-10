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Украина не должна превратиться в форпост России. Кулеба призвал партнеров продолжить поддержку

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Европа должна всячески помочь Украине в войне с Россией, потому что от этого напрямую зависит ее будущее. Тем более что Украина не просит привлекать военных других стран и сама защищает свою землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы во время пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"От того, остановлены ли мы Путина здесь в Украине, сможет ли он победить и превратить Украину в форпост для дальнейшего наступления на Европу, зависит будущее Европы. И Украина делает очень честно. Мы не втягиваем, мы не просим прислать сюда своих солдат воевать за нас. Мы проливаем свою кровь за нашу землю. Но и за будущее экономическое процветание Европы", - сказал он.

И потому, по его словам, Украина ожидает, что Европа продолжит оказывать всю необходимую поддержку - в виде оружия, санкций, экономической поддержки.

Как сообщалось, на фоне растущего доверия Киеву со стороны Запада украинская сторона меняет картину победы в нынешней войне. В частности, теперь она видится не как отвод российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года, а как полное освобождение украинских территорий.

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Дмитрий КулебаВойна в Украине