ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украина должна получить Томос до 2019 года, - Парубий

Новости » Общество    19.10.2018 - 16:17
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

По словам Парубия, принятое в Константинополе решение превзошло его ожидания

Украинская православная церковь должна получить Томос об автокефалии до Нового года. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале Рада, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя Рады, принятое в Константинополе решение превзошло его ожидания.

"Я могу говорить только о своих надеждах. О том, что это произойдет еще до Нового года. Конечный акт - Томос - украинская церковь получит еще до Нового года. Я надеюсь на это, но мы просто молимся и ждем... Мы ждали и решение об автокефалии. Решения, принятые в Константинополе, превзошли мои ожидания. Ведь встал вопрос не только об автокефалии, а об отмене акта аннексии украинской церкви. Ведь на самом деле 300 лет назад Москва пыталась аннексировать не только нашу церковь, но и нашу историю ", - отметил председатель парламента.

Напомним, глава государства Петр Порошенко считает передачу Андреевской церкви Константинополю еще одним шагом к получению Томоса об автокефалии.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 октября Верховная рада поддержала в первом чтении и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю.

Отметим, также сообщалось, что экзархи Вселенского патриарха будут сотрудничать с духовенством Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов для вручения Украине Томоса об автокефалии.

Парубий подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю Рада одобрила передачу Андреевской церкви Константинополю
Темы: Томос об автокефалии УПЦ
Новости Украины Андрей ПарубийцерковьТомос Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь