Украина должна получить Томос до 2019 года, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

По словам Парубия, принятое в Константинополе решение превзошло его ожидания

Украинская православная церковь должна получить Томос об автокефалии до Нового года. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале Рада, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя Рады, принятое в Константинополе решение превзошло его ожидания.

"Я могу говорить только о своих надеждах. О том, что это произойдет еще до Нового года. Конечный акт - Томос - украинская церковь получит еще до Нового года. Я надеюсь на это, но мы просто молимся и ждем... Мы ждали и решение об автокефалии. Решения, принятые в Константинополе, превзошли мои ожидания. Ведь встал вопрос не только об автокефалии, а об отмене акта аннексии украинской церкви. Ведь на самом деле 300 лет назад Москва пыталась аннексировать не только нашу церковь, но и нашу историю ", - отметил председатель парламента.

Напомним, глава государства Петр Порошенко считает передачу Андреевской церкви Константинополю еще одним шагом к получению Томоса об автокефалии.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 октября Верховная рада поддержала в первом чтении и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю.

Отметим, также сообщалось, что экзархи Вселенского патриарха будут сотрудничать с духовенством Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов для вручения Украине Томоса об автокефалии.