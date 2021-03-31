UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина должна получить 4,9 млн доз COVID-вакцины в апреле-мае

Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна получить 4,9 млн доз вакцины от коронавируса. Это должно произойти уже в апреле-мае.

Об этом министр заявил в ходе заседания Кабинета министров.

"Я хотел бы сообщить о заключенных договорах, которые есть на сегодняшний день, и сроки поставок которых или уже наступили, или ближайший месяц-два, то есть апрель-май. Мы должны получить 4,9 млн доз вакцины в течение двух месяцев - апрель и май этого года", - сказал глава Минздрава.

Степанов также обратил внимание на 1,5 млн доз вакцины, которые Украина может потенциально получить.

"Кроме того, потенциально у нас есть как минимум 1,5 млн доз вакцины, которые мы должны получить. Когда я говорю потенциально, то это наши договоренности с Европейским союзом о получении вакцин, которые нам обещают в ближайшее время", - заявил он.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет возможность вакцинировать 50% населения к концу 2021 года. Для этого будет получено достаточно вакцины.

Как писало РБК-Украина, ранее Минздрав представил план вакцинации населения от коронавируса. План включает в себя пять этапов, а вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.

Однако Степанов уже заявил о планах вакцинировать от COVID-19 по крайней мере 60% взрослого населения страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаМаксим СтепановКоронавирус
Читайте также
Хмельницкая область может оказаться в "красной зоне" карантина, - Степанов
Pfizer и BioNTech в апреле начнут испытания "сухой" версии COVID-вакцины
Прогноз погоды