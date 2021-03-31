Украина должна получить 4,9 млн доз COVID-вакцины в апреле-мае

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна получить 4,9 млн доз вакцины от коронавируса . Это должно произойти уже в апреле-мае.

"Я хотел бы сообщить о заключенных договорах, которые есть на сегодняшний день, и сроки поставок которых или уже наступили, или ближайший месяц-два, то есть апрель-май. Мы должны получить 4,9 млн доз вакцины в течение двух месяцев - апрель и май этого года", - сказал глава Минздрава.

Степанов также обратил внимание на 1,5 млн доз вакцины, которые Украина может потенциально получить.

"Кроме того, потенциально у нас есть как минимум 1,5 млн доз вакцины, которые мы должны получить. Когда я говорю потенциально, то это наши договоренности с Европейским союзом о получении вакцин, которые нам обещают в ближайшее время", - заявил он.