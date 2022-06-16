Украина может и должна победить в войне против России, - Трасс

"

безжалостно доставлять военную помощь Украине.

"Это включает в себя оружие дальнего действия и другие жизненно важные потребности, а также повышение качества военной техники Украины до уровня стандартов НАТО в долгосрочной перспективе", - добавила Трасс.

Она также добавила, что нельзя позволять, чтобы на Украину оказывалось давление с целью заставить ее отдать свою территорию.

"Через G7 и НАТО мы делаем все возможное, чтобы укрепить позиции Украины. Мы также должны убедиться, что наши балтийские друзья и наши польские друзья вовлечены в этот процесс. Санкции должны оставаться в силе, пока российские сапоги стоят на украинской земле. И мы должны продолжать усиливать давление", - резюмировала министр.