Украина может и должна победить в войне против России, - Трасс

Украина может и должна победить в войне против России. Великобритания не отступит от своих обязательств, как бы долго ни продолжался конфликт.
Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.
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безжалостно доставлять военную помощь Украине.
"Это включает в себя оружие дальнего действия и другие жизненно важные потребности, а также повышение качества военной техники Украины до уровня стандартов НАТО в долгосрочной перспективе", - добавила Трасс.
Она также добавила, что нельзя позволять, чтобы на Украину оказывалось давление с целью заставить ее отдать свою территорию.
"Через G7 и НАТО мы делаем все возможное, чтобы укрепить позиции Украины. Мы также должны убедиться, что наши балтийские друзья и наши польские друзья вовлечены в этот процесс. Санкции должны оставаться в силе, пока российские сапоги стоят на украинской земле. И мы должны продолжать усиливать давление", - резюмировала министр.
Напомним, сегодня Британия ввела санкции против полковников РФ, которые причастны к событиям в Буче, а также детского омбудсмена.
Кроме того, Британия ввела санкции против патриарха Кирилла.
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