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Украина договаривается о закупке еще одной COVID-вакцины

Киев, Среда 20 января 2021 15:56
Украина договаривается о закупке еще одной COVID-вакцины
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке еще одной вакцины от COVID-19. Могут заключить контракт с индийским производителем Serum Institute.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе заседание парламентского комитета здоровья нации.

Впрочем, он не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцине других компаний, производимых индийской компанией.

"Параллельно проводятся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину "Нововакс" и имеет возможность производить вакцину компании "АстраЗенека" на данный момент", - сообщил он.

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали проект закона №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Профильный комитет предлагает его к рассмотрению на следующем заседании ВР.

Ранее украинское правительство планировало предложить компаниям-разработчикам вакцины услуги самолета "Мрия". Кабмин рассчитывает, что это позволит ускорить получение вакцины Украиной.

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