Украина договаривается с Ирландией о признании COVID-сертификатов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковеном. В ходе беседы стороны обсудили взаимное признание COVID-сертификатов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины .

В частности, министры обсудили меры Украины и Ирландии в контексте противодействия пандемии, вакцинацию населения и упрощение условий поездок граждан двух стран.

"Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом ЕС. Взаимное признание таких сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса. Это станет одним из первых задач посла Украины, которая уже через несколько недель должен прибыть в Дублин ", - заявил Кулеба.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН.