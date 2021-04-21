ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина договаривается о дополнительной закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 15:12
Украина договаривается о дополнительной закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Фото: Украина хочет закупить 1,2 млн доз вакцин AstraZeneca дополнительно (koda.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Украина ведет переговоры о закупке вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждают дополнительное заказа и передачу 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, сообщает пресс-служба Минздрава.

Он отметил, что Украина примет участие в Европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism).

"Я надеюсь, что это будет один из первых подходов такого взаимодействия. Сейчас продолжаются переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель - осуществление от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca", - сказал Иващенко.

Предполагается, что страна, которая соглашается быть партнером Украины, будет осуществлять дополнительный заказ и поставлять вакцины в рамках европейского контракта.

Ранее сообщалось, что в Украину на этой неделе должны прибыть 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинация от коронавируса второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. То есть вакцинировать второй дозой начнут после 18 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вакцина Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Карантин в Украине продлевают до 30 июня, - Шмыгаль
Карантин в Украине продлевают до 30 июня, - Шмыгаль
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"