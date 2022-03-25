Украина денонсировала соглалашение с РФ о признании дипломов и ученых званий

Кабинет министров Украины принял постановление "О денонсации соглашений в области образования и науки с Российской Федерацией". В частности денонсировано соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 24 марта 2022 г. № 355 .

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.