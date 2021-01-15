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Украина уже может делать 100 тысяч тестов на COVID в сутки, - Степанов

Автор: РБК-Украина

Украина на сегодня уже может делать не менее 100 тысяч тестов на COVID в сутки. Но лаборатории загружены лишь на половину.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине создано более 2 300 пунктов тестирования методом ПЦР и экспресс-тестирования на антиген.

"Мы полностью обеспечены тестами, мы можем проводить всеми методами не менее 100 тысяч тестов в сутки", - отметил Степанов.

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Министр добавил, что лаборатории на сегодня загружены всего на половину.

Напомним, за минувшие сутки в Украине сделали почти 50 000 тестов - 30 225 методом ПЦР и 19 371 методом ИФА.

РБК-Украина в материале "Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19" писало, что на в Украине фиксируют спад объемов тестирования на коронавирус. Несмотря на суточную планку, выставленную Кабмином в 100 тысяч ПЦР-тестов, их проводят в три раза меньше. При этом в профильном министерстве убеждают, что в некоторых областях лабораторные центры работают только на 25-30% своих мощностей.

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