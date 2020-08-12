Украина может дать убежище экс-чиновнику из Грузии, обвиняемому в пытках

Украина обязана рассмотреть возможность предоставления политического убежища бывшему сотруднику Министерства юстиции и Министерства обороны Грузии Александру Мухадзе. На родине его обвиняют в тюремных пытках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

В материалах указано, что Мухадзе во времена президентства Михаила Саакашвили работал директором центральной тюремной больницы, директором военного госпиталя, замглавы департамента военной полиции и руководителем медицинского департамента Вооруженных сил Грузии. Кроме того, в 2010-11 годах он был руководителем СИЗО в Тбилиси.

В 2012 году Мухадзе выехал из страны. Заочно ему были предъявлены обвинения в пытках заключенных в тбилисском СИЗО. Кроме того, Интерпол объявил его в международный розыск.

Бывший тюремщик сообщил украинскому суду, что с 2012 по 2016 год жил в Турции, а затем нелегально проник в Украину и подал заявление с просьбой признать его беженцем.

Мухадзе утверждает, что власти Грузии и "воры в законе" угрожают ему, преследуют его как бывшего соратника Саакашвили и фабрикуют против него уголовные дела.

В мае 2019 года Миграционная служба Украины отказала ему в статусе беженца, а в апреле 2020 года это решение поддержал суд первой инстанции.

В то же время в начале августа апелляционный суд отменил эти решения и обязал украинские органы власти рассмотреть вопрос предоставления политического убежища Мухадзе.

Отмечается, что после прибытия в Украину он помогал в отражении российской агрессии на Востоке страны, в частности, работал инструктором Национальной гвардии.

Напомним, в 2017 году в Украине арестовали экс-начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардаву, которого на родине также обвиняли в тюремных пытках; также была начата процедура его экстрадиции.