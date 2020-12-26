ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина через три года запустит систему трансплантации, - Степанов

Киев, Суббота 26 декабря 2020 11:59
Украина через три года запустит систему трансплантации, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина через три года сможет запустить собственную полноценную систему трансплантации органов. Это нужно, чтобы украинцы могли получить такие медицинские услуги, не выезжая из страны.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степнов.

По его словам, через три года Украина сможет добиться так называемой трансплантационной независимости и граждане, которые нуждаются в пересадке органов, смогут получить такую операцию, не выезжая из страны.

Степанов добавил, что на этой неделе Кабмин принял постановление о Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей.

"Цель этого постановления: обеспечить запуск с 1 января 2021 этой системы, которая должна обеспечить сопоставление пары донор-реципиент. Без этой системы не сможет полноценно функционировать система трансплантации", - отметил министр.

Кроме того, на этой неделе было принято решение о создании Украинского центра, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации. Степанов считает, что в Украине смогут делать около 5 000 операций в год. В этом году их сделали более сотни.

Напомним, в августе в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы.

Однако через несколько дней состояние пациента ухудшилось и он умер.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика трансплантация органовМаксим Степанов

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь