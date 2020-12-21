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Украина не будет запрещать рейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 21:06
Украина не будет запрещать рейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса
Фото: самолет (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина пока не будет закрывать авиационное сообщение с Британией, где обнаружили новый штамм коронавируса. В правительстве считают, что визового режима достаточно для ограничения количества пассажиров.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

По словам министра, правительство будет мониторить ситуацию с новой мутацией коронавируса в Британии. В случае необходимости решение относительно авиасообщения с Соединенным Королевством пересмотрят.

"Мы имеем визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев из учебы из-за границы домой на рождественские каникулы", - пояснил Криклий.

Напомним, британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса. Новый штамм коронавируса распространяется быстрее уже известных, а также новая мутация на 70% заразней, чем другие виды этого коронавируса.

После обнаружения новой мутации коронавируса десятки стран мира закрыли границы с Британией. Некоторые страны, кроме закрытия границ с Британией, прекратили сообщение и с другими странами, где уже зафиксировали новую мутацию коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в украинском Кабмине также рассматривали возможность закрытия воздушной границы с Британией.

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Новости Украины Общество УкраинаВеликобританияавиасообщениеКоронавирус

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