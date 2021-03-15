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Украина будет выдавать международные свидетельства о вакцинации

Автор: Игорь Литвиненко

Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.

Об этом в комментарии "Коронавирус.Инфо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. При этом Ляшко добавил, что если определенная страна потребует при пересечении границы такое свидетельство о вакцинации, украинцы смогут его получить бесплатно в два клика.

"Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19", - подчеркнул санврач.

Отмечается, что сейчас в мире двойную дозу против COVID-19 получили лишь 0,88% населения. При этом на глобальном рынке предложение таких вакцин ограничено.

Отметим, в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни. О том, с какими проблемами сталкивается эта инициатива, а также чего ждать от нее украинцам - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина писало, что авиакомпания Air France начинает тестирование цифровых паспортов вакцинации.

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Новости Украины паспортВиктор Ляшковакцина от коронавируса
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